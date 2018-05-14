Таиланд узаконил операции с криптовалютами

Власти Таиланда узаконили операции с криптовалютами в стране. Об этом сообщает The Bangkok Post.

Как стало известно, соответствующий закон был опубликован официальной печатью королевства, тем самым вступив в силу.

Уточняется, что в течение 90 дней все лица, которые осуществляют операции с криптовалютами, должны получить регистрацию в специальной комиссии по безопасности.

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За нарушение закона предусмотрен штраф до 500 тыс. батов (около $15 тыс.), или тюремное заключение сроком до двух лет.

Власти Таиланда пояснили, что принятие закона направлено на обеспечение всестороннего регулирования криптовалют, а также на предотвращение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.