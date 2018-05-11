Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль торгуется разнонаправленно.

В частности, на 10.00 мск курс доллара вырос на 11 коп. и составил 61,82 руб.

Курс евро упал на 3 коп., до 73,5 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 86,37 коп., до 74,17 руб., курс доллара уменьшился на 48,37 руб., до 62,52 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, уменьшилась по сравнению с показателем с 9 мая на 65,47 коп., составив 67,76 руб.

Стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,3%, до $77,21 за баррель.