Рубль растет на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 4 коп. и составил 62,89 руб.

Курс евро упал на 2 коп., до 75 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

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Цены на нефть снижаются после обновления максимума за 3,5 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1%, до $75,41 за баррель. Днем ранее цена Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила $76 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,2%, до $69,88 за баррель. Коррекцию цен связывают с фиксацией прибыли на рынке после вчерашнего роста котировок.