В Совфеде не исключили внесения поправок в бюджет под новый указ Путина

Глава социального комитета Совфеда Валерий Разанский заявил, что в федеральный бюджет текущего года могут быть внесены поправки, направленные на исполнение нового указа президента России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта задача, которую необходимо решать. Что-то мы будем изменять в законодательстве, что-то правительство в своей работе. Будут уточняться приоритеты. В этом году уже, вероятно, поправим бюджет», — сказал Рязанский.

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Он также отметил, что вопросы повышения качества жизни, народосбережения являются приоритетными во внутренней политике страны.

«Когда в 2012 году президент издал «майские указы», в регионах тоже были сомнения, как возможно за столь короткий срок решить задачи по повышению оплаты труда. Но все удалось реализовать», — подчеркнул Разанский.

Ранее сообщалось, что gрезидент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить достижение национальных целей развития России на период до 2024 года.