Российский бизнесмен Микерин освобожден из тюрьмы в США

Российский бизнесмен Вадим Микерин, отбывавший наказание в США по делу об «откатах» на урановых сделках, освобожден из тюрьмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя федерального бюро тюрем США.

«Мы можем подтвердить, что Вадим Микерин освобожден из-под стражи 24 апреля 2018 года», — сказал представитель ведомства.

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В иммиграционно-таможенной полиции США не ответили, был ли бизнесмен депортирован в Россию после освобождения.

В декабре 2015 года суд в США признал Микерина виновным в получении взятки в $1,7 млн за предоставление урановых контрактов американским компаниям. Бизнесмен был приговорен к четырем годам тюремного заключения. Его срок пребывания в тюрьме составил меньше трех лет, так как год он провел под стражей во время расследования и слушания дела.