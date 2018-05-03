Фондовый рынок США открылся падением

Американский фондовый рынок открылся падением, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones опустился на 1,33% и составил 23 606,81 пункта.

Индекс S&P 500 просел на 1,18%, до 2604,49 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 1,20% и составил 7015,86 пункта.

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Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до $73,16 за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,18%, до $67,81 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 6,2 млн баррелей, или на 1,4% — до 436 млн баррелей. При этом добыча нефти в стране за неделю выросла на 33 тыс. баррелей в сутки, или на 0,3% — до 10,619 млн баррелей в сутки.