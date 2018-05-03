Песков не согласен с утверждением, что компании пользуются ситуацией с санкциями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, что ряд компаний пользуются ситуацией с санкциями для решения своих внутренних проблем, является некорректным. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не считаю даже корректным такую постановку вопроса. Вы считаете, что «Ренова» пользуется ситуацией?», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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По его мнению, данная компания серьезно пострадала от санкций. Также он добавил, что запрос компании о поддержке направлен и сформулирован для кабинета министров и рекомендовал обращаться в правительство.

Ранее сообщалось, что «Ренова» направила в кабмин список мер поддержки своих активов.

Как стало известно, «Ренова» будет настаивать на том, что для сохранения рабочих мест требуются оборотные средства или значительный госзаказ.