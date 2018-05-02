ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5—1,75% годовых.

Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте регулятора.

В марте Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,5%-1,75% годовых.

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В 2017 году регулятор повышал ставку три раза.

Также в марте ФРС США повысила прогноз по росту ВВП страны с 2,5% до 2,7%.

Прогноз по динамике инфляции сохранился на текущем уровне — 1,9%.

Прогноз по безработице снижен до 3,8% с 3,9%, ожидавшихся в декабре.