Суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза» к ЕК по газопроводу Opal

Общий суд Евросоюза отклонил иск «Нафтогаза Украины» против Еврокомиссии (ЕК) с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованное в базе документов ЕС распоряжение.

«Ходатайство отклоняется как неприемлемое», — говорится в документе.

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В марте 2017 года «Нафтогаз» подал иск против ЕК с требованием отменить решение, позволяющее «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по «Северному потоку». Компания аргументировала свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.

В октябре прошлого года Высший земельный суд Дюссельдорфа полностью снял запрет на проведение аукционов на мощности Opal.