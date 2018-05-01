Трамп пока не определился с введением ввозных пошлин на металлы

Президент США Дональд Трамп все еще не принял решения о том, стоит ли включать какие-либо страны в список исключений на введение ввозных пошлин на сталь и алюминий, передает Reuters слова министра финансов США Стивена Мнучина.

«Президент пока не принял решения», — сказал Мнучин.

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Ранее стало известно, что США собираются установить ввозные пошлины на стали и алюминий. Данное решение было подвергнуто критике в разных странах мира, в особенности в Китае. Власти КНР пообещали, что подготовят ответные меры в случае введения пошлин.

Также ранее деловое агентство Bloomberg сообщило, что США поставили ультиматум ЕС и Канаде в «торговой войне».

«Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты», — сказал министр торговли США Уилбур Росс.

Он также добавил, что они должны принять решение по данному вопросу до 1 мая 2018 года.