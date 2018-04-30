Назван объем средств российского бизнеса в британских офшорах

Неправительственная организация Global Witness, которая специализируется на расследованиях, направленных на борьбу с коррупцией, сообщила, что на счетах предпринимателей из России в британских офшорах хранится в семь раз больше средств, чем в самой Великобритании.

Как отмечает The Sunday Times, на счетах в британских заморских территориях российские предприниматели хранят более чем £34 млрд , более £30 млрд из которых размещены на Британских Виргинских островах.

Британские заморские территории являются вторым по популярности местом для хранения средств среди россиян. Британский парламент планирует рассмотреть проект закона, направленный на раскрытие бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах.