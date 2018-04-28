Власти готовы начать обсуждение повышения пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство уже стоит «на пороге» начала обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что властям так или иначе придется принимать решение по поводу пенсионного возраста.

«Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, принимать так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны, не создать отрицательных настроений среди людей», — отметил Медведев.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что одна из главных задач нового правительства России является проработка повышения пенсий гражданам.