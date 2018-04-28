Медведев предложил вводить индивидуальные санкции против американцев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что закон о контрсанкциях должен позволять вводить индивидуальные санкции в отношении любого физического или юридического лица — резидента США. Об этом он рассказал в интервью в программе «Вести в субботу», сообщает РИА «Новости».

«Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, — и у нас такое право должно быть. Какая-то компания им не понравилась — и у нас такое право должно быть», — заявил Медведев.

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Он отметил что, такие решения не должны носить автоматический характер и распространяться на целые сектора.

20 апреля в Госдуме прошло обсуждение законопроекта об ответных санкциях на экономические ограничения со стороны США. В консультациях принимали участие эксперты и представители деловых кругов.