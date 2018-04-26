Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,69% и составил 24 249,46 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,68% и составил 2657,47 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,34% и составил 7097,47 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 85,31 коп., до 76,18 руб., курс доллара вырос на 85,33 коп., до 62,60 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 85,32 коп., составив 68,71 руб.

Ранее сообщалось, что немецкие компании оценили ущерб от антироссийских санкций США в €1,5 млрд.