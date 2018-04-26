В Британии готовятся раскрыть имена россиян, хранящих активы в офшорах

В Великобритании задумались о возможности раскрывать личности бенефициаров компаний, которые хранят средства на британских Каймановых островах и Британских Виргинских островах. О голосовании за соответствующий законопроект, которое пройдет на будущей неделе, пишет The Times.

По словам представителя Консервативной партии Эндрю Митчелла, британский премьер Тереза Мэй согласилась на подготовку этого документа, который поможет удостовериться, что «под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги».

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Согласно законопроекту, все зависимые и заморские территории Соединенного Королевства должны будут провести реформу прозрачности до 2020 года.

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