«Нафтогаз» предсказал полномасштабный конфликт между Россией и Украиной

Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через Украину может привести к масштабному конфликту между Украиной и Россией. Об этом сообщает «112 Украина».

«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается», — сказал Витренко.

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Он также добавил, что украинские власти доносят эту мысль европейским политикам, «которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» раскритиковал идею «Газпрома» о реализации проекта «Северный поток — 3».