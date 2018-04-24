Минтруд намерен упростить правила ведения трудовых книжек

Министерство труда и соцзащиты России подготовило проект ведомственного приказа об упрощении правил ведения трудовых книжек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с предлагаемыми изменениями работодателю не надо будет знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью. Также в новых правилах предусматривается отмена обязанности скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них», — говорится в сообщении.

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При этом работодателю также будет предоставлена возможность при увольнении работников заверять записи в трудовой книжке не только печатью организации, но и печатью кадровой службы (при наличии печати).

Ранее глава Минтруда Максим Топилин назвал срок запуска электронных трудовых книжек.