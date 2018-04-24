В Госдуме одобрили законопроект о создании курилок в аэропортах

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, депутат Госдумы Сергей Боярский в ноябре 2017 года внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть в российских аэропортах зоны для курения.

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«Я считаю, курилки надо в аэропортах сделать. Люди курят, зависимость большая. Одно дело — в самолете, там связано с безопасностью, а что в аэропорту? Сделать специальные комнаты, пусть курят», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Уточняется, что комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал доработать текст инициативы во избежание внутренней несогласованности норм, указанных в проекте.