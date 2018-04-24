Песков подтвердил информацию об увеличении расходов на соцсферу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над указом об увеличении расходов на социальную сферу завершается. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки, и фактически уже завершилась его подготовка, экспертная проработка. Такой документ действительно готовится и действительно он будет представлен главе государства. Как только глава государства посчитает необходимым его подписать, мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Реклама

Пресс-секретарь уточнил, что информация об увеличении расходов на 10 трлн руб. не соответствует действительности.

«Что касается денежных изменений, которые, в том числе, были вами процитированы, то эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры, отличные от того, что было опубликовано, не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка пока велась на основе других, иных цифр», — подчеркнул Песков.

Ранее Bloomberg сообщил, что президент России Владимир Путин увеличит расходы на социальную сферу на 10 трлн руб.