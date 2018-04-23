В АТОР рассказали о самом популярном иностранном курорте у россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала пятерку наиболее популярных зарубежных курортов среди россиян. Об этом сообщает RNS.

Как стало известно, самым востребованным направлением стала Турция.

«В первую очередь это, конечно, Турция, которая показала сумасшедший рост у некоторых операторов — до двух раз. Далее идут Греция, Кипр, Италия, затем, с достаточно большим отрывом, идут Болгария, Черногория и Хорватия», — сказала Ломидзе.

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Помимо этого, в список любимых мест отдыха россиян вошли Таиланд и Доминикана.

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