Стало известно, сколько денег могут привезти болельщики ЧМ-2018 в Россию

Российский посол в Аргентине Виктор Коронелли заявил в интервью «Газете.Ru», что болельщики и туристы привезут в Россию благодаря ЧМ-2018 до $2 млрд.

«Конечно, приток валюты в страну будет — и не только благодаря аргентинским болельщикам. Существующие сейчас оценки, что болельщики и туристы привезут в Россию благодаря чемпионату до $2 млрд кажутся вполне реальными», — сказал Коронелли.

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Он также ответил на вопрос, будут ли болельщики пытаться расплачиваться криптовалютами за проживание в отелях.

«Правильнее, наверное, оперировать понятием «криптоактивы», а не «криптовалюты». Недавно на встрече министров финансов и глав центробанков в рамках G20, в которой приняли участие глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина и замминистра финансов Сергей Сторчак, эта тема обсуждалась. И по итогам ее было принято решение, что правильнее оперировать понятием криптоактивы. Все-таки, скорее всего, болельщики из Южной Америки привезут в Россию наличные и банковские карты, вряд ли многие будут пытаться расплатиться биткоином», — пояснил Коронелли.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что иностранные граждане с 10 апреля смогут получить выплаты по tax free в ряде городов, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году.