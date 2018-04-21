Министры финансов России и США обсудили санкции

Министр финансов России Антон Силуанов и глава минфина США Стивен Мнучин провели встречу в Вашингтоне и обсудили санкционную тематику. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское министерство.

«Министр финансов России Антон Силуанов 20 апреля на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне встретился с главой Минфина США Стивеном Мнучиным. В ходе встречи была обсуждена санкционная тематика», — говорится в сообщении пресс-службы Минфина России.

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Ранее Силуанов рассказал, как будут поддерживать компании из санкционного списка США.

Он также отмечал, что иностранные инвесторы по-прежнему проявляют интерес к России.