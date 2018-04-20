НОВАТЭК не ожидает введения серьезных санкций против себя
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон не ожидает введения серьезных санкций со стороны США против компании. Об этом сообщает RNS.
«НОВАТЭК находится только под секторальными санкциями, никаких других санкций сейчас в отношении НОВАТЭКа нет. Мы не видим, что какие-то серьёзные санкции будут распространяться на НОВАТЭК», — сказал Михельсон.
Реклама
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что считает новые санкции, введенные в отношении России наиболее эффективными за все время и выразил уверенность в том, что они имели необходимый эффект.
Министр также подчеркнул, что в случае, если американская администрация пойдет на новые ограничения в отношении России, то она «не станет объявлять об этом всему миру».