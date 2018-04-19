Россия потребовала компенсацию за американские пошлины

Россия потребовала компенсацию от США за введение пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление российской стороны, опубликованном Всемирной торговой организацией.

США утверждают, что тарифы основаны на проблемах национальной безопасности и не соответствуют правилам ВТО.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что надеется в будущем отменить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия.

Как стало известно, власти Соединенных Штатов могут ввести новые экономические ограничения против Китая из-за того, что КНР не предоставляет американским технологическим компаниям достаточной свободы на своем рынке.