Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль не определился с динамикой.

В частности, курс доллара снизился на 1 коп. и составил 60,84 руб.

Курс евро вырос на 6 коп., до 75,34 руб.

Мировые цены на нефть растут, они преодолели новые рекорды с конца 2014 года на фоне данных о снижении запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

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Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,6% — до $73,92 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,55%, до $68,85 за баррель.

В среду, 18 апреля, стоимость нефти марки WTI превысила $68 впервые с 4 декабря 2014 года, а в четверг утром Brent достигала отметки в $74 впервые с 27 ноября 2014 года.

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