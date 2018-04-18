Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 20 коп. и составил 61,75 руб.

Курс евро вырос на 20 коп., до 76,33 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

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Мировые цены на нефть в среду утром растут, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,54% — до $71,97 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,51%, до $66,86 за баррель.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол сообщил, что для введения новых санкций США в отношении России необходимо доказать, что российская сторона причастна к химической атаке в сирийской Думе.