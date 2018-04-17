Цены российских промпроизводителей снизились почти на 1%

Цены производителей промышленных товаров в России в марте снизились на 0,9%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Уточняется, что за указанный период в добыче полезных ископаемых снижение цен на сырую нефть составило 6,8%, на продукцию добычи и обогащения бурого угля (лигнита) — 1,3%. При этом цены на продукцию добычи и агломерации торфа увеличились на 3,7%.

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В металлургическом производстве на 4,5% выросли цены на прочие цветные металлы, на 2,8% — на чугун, сталь и ферросплавы, на 2,5% — на прочие стальные изделия первичной обработки, на 1,9% — на алюминий.

Ранее сообщалось, что рост промышленного производства в России в первом квартале текущего года составил 1,9%.