Фондовый рынок США открылся ростом
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,92% и составил 24 798,60 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,82% и составил 2669,81 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,25% и составил 7245,42 пункта.
На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.
В частности, курс доллара снизился на 20 коп. и составил 60,97 руб.
Курс евро снизился на 11 коп., до 75,61 руб.
Российский рынок акций в начале торгов резко подскочил.
Индекс Мосбиржи повышался на 1,6%, до 2178 пунктов, индекс РТС — на 3,8% — до 1126 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти с утра растет на 0,6% — до $71,81 за баррель по марке Brent.
Как стало известно, президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.