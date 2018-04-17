Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,92% и составил 24 798,60 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,82% и составил 2669,81 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,25% и составил 7245,42 пункта.

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На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 20 коп. и составил 60,97 руб.

Курс евро снизился на 11 коп., до 75,61 руб.

Российский рынок акций в начале торгов резко подскочил.

Индекс Мосбиржи повышался на 1,6%, до 2178 пунктов, индекс РТС — на 3,8% — до 1126 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти с утра растет на 0,6% — до $71,81 за баррель по марке Brent.

Как стало известно, президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.