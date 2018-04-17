Путин предложил членам кабмина обсудить экономику с учетом внешних и внутренних факторов

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина предложил обсудить ближайшие шаги по развитию российской экономики с учетом внешних и внутренних факторов. Стенограмму мероприятия публикует сайт Кремля.

Открывая заседание Путин отметил, что его участники поговорят о ближайших и среднесрочных перспективах развития российской экономики «с учетом всех факторов, которые складываются у нас внутри страны, вокруг нашей страны, на наших отечественных и международных рынках».

Реклама

На совещании присутствовали помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рано оценивать приостановку новых антироссийских санкций со стороны США.