В России выросла задолженность по зарплате

Суммарная задолженность по зарплате в России за март выросла на 65 млн руб. (2,3%) и на 1 апреля составила 2,86 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 1,007 млрд руб. или 35,2%, в 2016 году и ранее — 1,169 млрд руб. или 40,9%.

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«Задолженность по заработной плате на 1 апреля 2018г. имелась перед 46,7 тыс.человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 42% — работники обрабатывающих производств; 21% — строительства; 12% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 11% — транспорта; 4% — добычи полезных ископаемых», — рассказали в ведомстве.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что задолженность по заработной плате предприятий на 1 марта 2018 снизилась на четверть к аналогичному периоду за прошлый год.