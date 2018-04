Трамп недоволен тем, что Россия и Китай «играют в девальвацию валют»

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в «игре в девальвацию валют».

«Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!», — написал Трамп в своем твиттере.

Ранее заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что Центробанк считает стабильной ситуацию на российском валютном рынке.

Она подчеркнула, что в стрессовые дни, которые пришлись на 9 и 10 апреля, показатели ликвидности были ниже обычных в последние месяцы, но они были существенно лучше, чем в прошлые периоды роста волатильности.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 1,09 руб., до 76,84 руб., курс доллара вырос на 84,83 коп., до 62,27 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 95,69 коп., составив 68,83 руб.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!