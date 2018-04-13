МЭА: Россия в марте выполнила соглашение ОПЕК+ на 82%

Россия в марте текущего года снизила добычу жидких углеводородов к октябрю 2016 года на 250 тыс. баррелей в сутки, до 11,35 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МЭА.

Уточняется, что таким образом Россия выполнила соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+ на 82%.

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Также стало известно, что добыча нефти ОПЕК в марте в месячном выражении сократилась на 200 тыс. баррелей в сутки, до 31,83 млн баррелей в сутки.

В свою очередь страны, не входящие в ОПЕК, в марте 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 90%.

Ранее сообщалось, что ОПЕК выполнила соглашение о сокращении добычи нефти более чем на 160%.