Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком (ЦБ) внести в законодательство изменения для исключения необоснованной блокировки банками счетов юридических и физических лиц. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Об этом стало известно по итогам встречи Путина с женщинами-предпринимателями.

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Правительству и ЦБ также необходимо конкретизировать порядок и основания принятия решений о блокировке банковских счетов. Поручения нужно выполнить до 1 сентября. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Также Владимир Путин поручил разработать предложения по использованию экзоскелетов для реабилитации пациентов.