Минфин не намерен пересматривать месячный объем покупок валюты

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство пока не намерено пересматривать месячный объем операций по покупке валюты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы с Центральным банком вместе скоординируемся. Пока мы не планируем изменений. ЦБ как наш агент будет покупать валюту в зависимости от складывающейся ситуации. Конечно, если сейчас спрос идет на валюту, зачем нам его дополнительно подогревать? Поэтому будем действовать, исходя из принципов разумности», — сказал Силуанов.

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Ранее сообщалось, что Минфин в среду, 11 апреля, не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

По данным Bloomberg, это первый отмененный Минфином аукцион ОФЗ с августа 2015 года.