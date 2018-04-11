В Кремле сообщили об изрядном запасе прочности финансовой системы России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что финансовая система страны обладает изрядным запасом прочности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Кремле на это реагируют как, еще раз повторяю, на такие эмоциональные проявления, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации. Вы знаете, что волатильность случается, система обладает запасом прочности, изрядным запасом прочности. Поэтому, собственно, давайте дождемся отчета правительства, там как раз про экономическую политику будет идти речь», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в Госдуме, что для России эти шесть лет стали испытанием на прочность экономики.