Песков: Путин не планирует встречаться с бизнесменами по вопросам санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пока не планирует встречаться с российскими бизнесменами по вопросу о новых санкциях со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не могу ответить на этот вопрос, эта тема предметно обсуждается в кабинете министров», — ответил Песков на вопрос, думал ли Кремль, как конкретно помочь пострадавшим компаниям.

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Он также добавил, что президент пока не имеет в своем графике встреч с бизнесменами, которые попали под новые санкции США.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести новые санкции в отношении России.

Данный документ, предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России.