Си Цзиньпин: миру необходим Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин Китай заявил, что прогресс Китая неотделим от всего остального мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За последние 40 лет проведения политики реформ и открытости мы поняли важную мысль: развитие Китая неотделимо от всего остального мира, но и миру для развития необходим Китай. Осуществляя политику реформ и открытости, Китай достиг своего развития, сотворил чудо, но посредством своего развития Китай также внес вклад в глобальный прогресс», — сказал Си Цзиньпин.

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Он также добавил, Китай продолжит следовать по пути мирного развития, придерживаться стратегии взаимной всеобщей выгоды и открытости.

Ранее Си Цзиньпин сообщил, что Китай снизит тарифы на импорт транспортных средств и на другие товары в текущем году.