«Нафтогаз» приступил к процедуре принудительного взыскания средств с «Газпрома»

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» приступил к процедуре принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Принимая во внимание позицию российской стороны, «Нафтогаз» вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе», — сказал Витренко.

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Он также добавил, что компания готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома».

Ранее сообщалось, что «Газпром» обжаловал решение арбитража по контракту на транзит газа через Украину.