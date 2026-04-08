Москвич украл из магазина 98 плиток шоколада и попался полиции

В столице задержали 37-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в краже почти сотни плиток шоколада. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в магазине на Гоголевском бульваре. Сотрудник торговой точки обратился в полицию и сообщил о пропаже товара. Выяснилось, что неизвестный под видом покупателя сложил в рюкзак 98 плиток шоколада и ушел, не заплатив. Ущерб составил более 18 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в Подмосковье, мужчина признался, что украл сладости, чтобы съесть. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Бурятии школьник украл 42 пары носков и подарил друзьям. Подросток три вечера подряд приходил в магазин, дожидался, когда продавец покидал торговую точку, затем вскрывал ставни и забирал товар.

Ранее новосибирец ограбил магазин после ссоры с женой.