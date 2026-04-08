Украинский командир с позывным «Пищур» , который ранее довел до самоубийства подчиненного за желание сдаться в плен, первым сдался в плен россйиским бойцам. Об этом РИА Новости рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что «Пищур» одним из первых выбежал к российским военным «и на чистом русском языке крикнул «Мы сдаемся».

»...<...> на первых допросах националист пытался убедить российских военнослужащих, что именно он отдал приказ сложить оружие», — добавили в Минобороны.

В силовых структурах ранее заявили РИА, что на краснопольском направлении в Сумской области командование вооруженных сил Украины (ВСУ) довело до самоубийства украинского солдата с позывным «Бро», собиравшегося сдаться в плен.

Эту же историю также рассказал в видеоролике, обнародованном российским Минобороны, украинский военнопленный Владимир Шведа. По его словам, старший группы с позывным «Пищур» избил ногами «Бро», который предложил сдаться, после чего солдат позднее свел счеты с жизнью.

Накануне украинский военнопленный Руслан Левчук попросил командование российской армии не менять его, так как он не хочет воевать «за режим» президента Украины Владимира Зеленского. Боец добавил, что российские подразделения хорошо относятся к нему, как и к остальным военнопленным.

