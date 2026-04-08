Эксперты оценили объем экономики Рунета в 2025 году

Глава РАЭК Гуляев: экономика Рунета в 2025 году достигла более 30 трлн рублей

Директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев заявил, что в 2025 году объем экономики российского сегмента интернета (Рунета) превысила 30 трлн рублей. об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Гуляева, 27,9 трлн рублей пришлись на сектор электронной коммерции.

«Электронная коммерция — это тот блок, который всегда показывал рост. Как правило, этот рост был в 2021-2024 годах в среднем 33%. Сейчас мы снова видим этот рост, он составил 24% относительно предыдущего года. Но тем не менее, это львиная доля всей экономики Рунета — это, конечно, электронная коммерция», — пояснил он.

Накануне «Газета.Ru» опубликовала результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co об ожиданиях россиян от Рунета в 2026 году.

Опрос показал, что более половины россиян (51%) не представляют Рунет без чтения новостей в СМИ. 21% россиян обязательно переписываются в мессенджерах, 13% постоянно пользуются полезными сервисами, 9% не могут представить Рунет без авторских каналов, а 6% — без видеороликов и стримов.

По данным опроса, 53% россиян начали уставать от алгоритмических лент и потока генеративного ИИ-контента, 18% респондентов стали реже пользоваться Рунетом, а 19% постоянно встречают использование ИИ-сервисов.

Также 38% респондентов назвали избыточность недостоверного контента главным вызовом для Рунета, 31% — безопасность данных и приватность, 10% — информационную перегрузку, 12% — зависимость от алгоритмов, а 9% — нехватку живого общения.

Ранее РКН связал сбой в Рунете с неисправностью на сети «Ростелекома».