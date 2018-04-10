ЦБ: банки США начали «чинить препятствия» компаниям на Лондонской бирже

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал о сложностях при проведении сделок с акциями санкционных компаний на Лондонской бирже. Об этом сообщает RNS.

«Вчера, насколько мы понимаем, уже американские некоторые банки начали досрочно чинить препятствия в расчетах на Лондонской бирже, хотя 30 дней есть», — сказал Швецов.

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Он отметил, что речь идет о проведении расчетов американскими инвесторами на Лондонской фондовой бирже.

«Им (инвесторам – «Газета.Ru») запретили проводить операции. Мне кажется, это просто эффект непонимания того, что случилось, и рынку нужно получить адекватную профессиональную юридическую оценку. Оценить уже после того, как эта оценка будет, действия и последствия для каждой из компании, которая так или иначе затрагивается», — отметил Швецов.

Ранее сообщалось, что торги бумагами En+ в Лондоне приостановлены для американцев.