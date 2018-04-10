Российские миллиардеры потеряли более $15 млрд за день из-за санкций США

Из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинговый список BBI состоит из 500 самых богатых людей мира и обновляется каждый день после завершения торгов на бирже в Нью-Йорке. В рейтинге в данный момент находятся 25 россиян, за понедельник, 9 апреля, только один человек из списка увеличил состояние, остальные 24 сократили.

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Сообщается, что больше всех в понедельник потерял глава «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние сократилось на $2,28 млрд. Состояние основного владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга сократилось на $1,28 млрд. Глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов потерял $1,37 млрд.

Ранее сообщалось, что индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с сентября 2017 года.