Два иностранца покинули совет директоров En+

Неисполнительный директор En+ Group Чжао Гуанмин покинул совет директоров компании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что Гуанмин вошел в совет директоров En+ в начале декабря прошлого года.

Также совет директоров покинул независимый директор компании Доминик Фрэйс.

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Ранее сообщалось, что британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) приостановило торги бумагами En+ в Лондоне для американских инвесторов

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.