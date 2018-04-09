Песков: у Путина пока не запланированы встречи с бизнесменами из «черного списка» США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встречи с бизнесменами, которые были включены в санкционный список США, в графике главы государства Владимира Путина пока нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока таких встреч нет, но это не значит, что они не могут появиться при необходимости», — сказал Песков.

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Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что правительство делает все необходимое для минимизации негативных последствий после введения новых санкций США.

Помимо этого, Песков добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за процессами на фондовом рынке России, а также находятся в координации с правительством.

В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что введенные США антироссийские санкции являются помехой для деятельности российских компаний.