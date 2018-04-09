Официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 1,17 руб., до 71,88 руб., курс доллара вырос на 73,82 коп., до 58,57 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 93,6 коп., составив 64,56 руб.

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Ранее сообщалось, что курс евро на торгах превысил отметку в 72 руб. впервые с 3 августа 2017 года.

Индекс Московской биржи на открытии торгов снизился на 0,86% и составил 2261,71 пункта.

Индекс РТС просел на 0,81%, до 1226,5 пункта.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.