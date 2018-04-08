Трамп пообещал остаться друзьями с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что будет сохранять дружеские отношения с лидером Китая Си Цзиньпином, несмотря на разногласия в торговой политике.

«Президент Си (Цзиньпин) и я всегда будем друзьями, не важно, какие у нас разногласия по торговой политике. Китай уберет торговые барьеры, потому что это правильно. Налоги станут двусторонними, а по интеллектуальной собственности будет заключен договор. У обеих стран великое будущее!», — написал Трамп.

Эскалация напряжения между странами в торговой политике началась после того, как Соединенные Штаты ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий. Китайская сторона обратилась во Всемирную торговую организацию с протестом на действия США, МИД страны заявлял, что торговая война расшатывает основы глобальной системы. США, в свою очередь, ждут от Китая уступок в торговом споре.