Чайка рассказал, сколько экономических преступников Россия просит у Лондона

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что с 2002 года российская сторона отправила Великобритании 61 запрос о выдаче российских граждан, обвиненных в экономических преступлениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью телеканалу НТВ.

«Начиная с 2002 года, в Великобританию нами отправлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Сумма ущерба составляет более, чем 0,5 трлн руб. Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше», — сказал Чайка.

Ранее Чайка рассказал о деградации российских следователей. Также ранее он сообщил о задолженности государства перед бизнесом в 24 млрд руб.