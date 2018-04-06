Трамп пожаловался на отношение ВТО к США

Президент США Дональд Трамп считает, что Всемирная торговая организация (ВТО) «несправедливо» относится к США. Об этом он написал в твиттере.

Он указал, что Китай при всей величине своей экономики считается «развивающейся страной».

«Китай, крупная экономическая сила, считается «развивающейся страной» в ВТО. Они, однако, получают огромные льготы и преимущества, особенно в сравнении с США. Неужели кто-то думает, что это честно? Нас выставили в плохом свете. ВТО относится к США несправедливо», — написал Трамп.

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Ранее он поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары до $100 млрд.

В ответ Пекин заявил, что не боится торговой войны с США.