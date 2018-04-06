Пищевой экспорт России вырос более чем на 20%

Экспорт продуктов питания и сельхозсырья России вырос в прошлом году на 21,1%, до $20,7 млрд. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы Минсельхоза.

Как стало известно, треть вывезенных за рубеж продовольственных товаров пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности.

Реклама

«Основными покупателями российских продтоваров в 2017 году оказались страны дальнего зарубежья: Египет, Турция, Китай, Южная Корея. На их долю пришлось 75% всей стоимости вывезенных товаров ($15,9 млрд)», — сообщает издание.

По мнению нескольких экспертов, российская система поддержки экспорта сейчас проходит стадию активного становления.

Ранее сообщалось, что в товарной структуре экспорта России доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2017 году составила 5,8%.